صناعة النواب : تأجيل قانون السيارات ليس له علاقة برجال الأعمال

نفى المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يكون قانون السيارات قد تم إرجاؤه لأي مصالح أو أسباب لها علاقة برجال الأعمال، قائلًا: "سيأتي وقت القانون، وستتم مناقشته بحيادية، وسمعنا كثيرًا من الشائعات فضّلنا عدم الرد عليها؛ حرصًا على المصلحة العامة وعدم تشتيت مجهود اللجنة ونوابها".





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، اليوم، بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل؛ لاستعراض إنجازات اللجنة ونتاج تعاونها التشريعي مع الحكومة، خلال دور الانعقاد الثاني الذي انتهي اليوم.





وقال رئيس لجنة الصناعة: "عقدنا الكثير من الاجتماعات التنسيقية مع الحكومة، أصدرنا عشرة قوانين خلال دور انعقاد واحد، رغم أن عدد النواب باللجنة عشرة فقط، وقد نجحنا مع الحكومة في كسر البيروقراطية والتصدي لها عن طريق إصدار الكثير من التشريعات على رأسها "قانون التراخيص وقانون سلامة الغذاء"، ولأول مرة نضع عقوبات على أي موظف يعطل أي نشاط استثماري وننجح في تفعيلها".





وتابع: "ما زلنا ندرس قوانين على رأسها قانون السيارات وهو من القوانين المهمة للغاية، ولكن التمهل في إصدار القوانين أفضل من الاستعجال في إصدارها، مشيرًا إلى أن اللجنة راضية عن أداء الحكومة ممثلة في الوزارات ذات التماس والصلة مع لجنة الصناعة، وما زال هناك الكثير من الأهداف المطلوبة والأرقام التي نريد الوصول لها، وشددنا البحث العشوائي عن المعادن الثمينة لحماية ثروات البلاد، كما أننا نحاول تذليل أي عقابات تشريعية في قطاع مهم وهو المناجم والمحاجر".





واستطرد: "كما أن وزارة قطاع الأعمال رأينا اللون الأخضر فيها لأول مرة من فترات طويلة بعدما تمكنت من تحقيق مكاسب بعد الخسائر، وأن الوزير أشرف الشرقاوي كان مقيمًا تقريبًا في اللجنة وتعاوَن مع البرلمان بشكل وثيق".





من جانبه قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن عددًا كبيرًا من الشكاوى التى وردت إلى الحكومة بشأن المصانع المتوقفة والمتعثرة كان وهميًّا، لافتًا إلى أنه بعد المعاينة الميدانية اتضح للحكومة أن تلك المصانع مجرد مبانٍ وهياكل تم إنشاؤها، موضحًا أن تلك المبانى لا تعتبر مصانع.





وأضاف قابيل أن تلك المبانى تم بناؤها للحفاظ على الأراضى التى حصل عليها البعض، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرفوض، حيث إن تلك الأراضى تم تخصيصها بأسعار مخفضة فى إطار دعم قطاع الصناعة، وأن الحكومة تتجه لسحب تلك الأراضى من مالكيها.





كما أشار وزير الصناعة إلى أن صندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة تم تأسيسه برأسمال 150 مليون جنيه تم تمويلهم من صندوق تحيا مصر، موضحًا أن الصندوق له مجلس إدارة وشركة تديره، وأنه يتم دراسة كل حالة على حدة.





ووجه وزير الصناعة طارق قابيل الشكر للنواب، وقال إنه للمرة الأولى التي يشعر فيها أن الحكومة والبرلمان فريق واحد، وأن الأرقام وجلسات الاستماع تعكس مدى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدًا بالقوانين التي صدرت.



