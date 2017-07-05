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رياضة
مصر تهدي الأرجنتين تأشيرة التأهل لربع النهائي وتودع البطولة
الأربعاء 05 يوليه 2017 10:49 م
منتخب مصر لكرة السلة
أخر الأخبار
منتخب مصر لكرة السلة
علي المصري
أهدى منتخب مصر بطاقة العبور لدور الثمانية للمنتخب الأرجنتيني، الذي فاز بنتيجة 72_67، في ختام مباريات دور الستة عشر، لكأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، المقامة علي مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل، وستلاقي الأرجنتين بعد غد الجمعة، المنتخب الإسباني، الذي تغلب علي إيران، بنتيجة 70-50.
وفشل الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفنى لمنتخب مصر، في قيادة منتخب صغار الفراعنة، للتأهل لربع نهائي المونديال، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وستلعب مصر أمام إيران يوم الجمعة، ضمن لقاءات تحديد المراكز من التاسع حتى السادس عشر.
تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات الشوط الأول، حيث أنهى منتخب مصر، الفترة الأولى متقدما بنتيجة، 24-13، فيما حسمت الأرجنتين الفترة الثانية، بنتيجة 22_14، لينتهي النصف الأول من لقاء المنتخبين، بتقدم الفراعنة 38_35.
وفي الشوط الثاني، حسم المنتخب الأرجنتيني الفترة الثالثة بنتيجة 20_16، وأشتعلت المباراة في الفترة الرابعة، التي حسمت في الثواني الأخبرة لصالح المنتخب الأرجنتين بنتيجة 17_13، لتنتهي المباراة بفوز راقصي التانجو بنتيجة 72_67، ويتأهلوا لربع النهائي، لملاقاة المنتخب الإسباني.
في لقاءات أخرى أقيمت اليوم أيضا ضمن نفس الدور، أطاح منتخب كندا بنظيره الأنجولى، بالتغلب عليه بنتيجة 87-65، وستلعب مع فرنسا، التي تغلبت علي بورتوريكو، 84_66، في دور الثمانية.
وتغلب المنتخب الإيطالي على نظيره الياباني، بصعوبة بالغة، 57-55، وسيلتقي المنتخب الليتواني الذي تغلب بسهولة مع كوريا الجنوبية 110_63، في الدور ربع النهائي للمونديال.
ولم يجد المنتخب الأمريكي، صعوبة تذكر فى اكتساح نظيره المالى، بنتيجة 117-67، وسيضرب مواجهة نارية مع منتخب ألمانيا، الذي فاز علي نيوزيلندا، بنتيجة 72_65، في دور الثمانية.
وستحصل المنتخبات الستة عشر، المشاركة في المونديال، علي راحة غدا الخميس، علي أن تقام مباريات دور الثمانيه بعد غدا الجمعه، وتقام في اليوم ذاته، لقاءات تحديد المراكز من التاسع حتى السادس عشر.
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