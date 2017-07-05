سامسونج تبدأ تصنيع شاشات 75 بوصة محليًّا

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اتصالات وتكنولوجيا
سامسونج تبدأ تصنيع شاشات 75 بوصة محليًّا
الأربعاء 05 يوليه 2017 10:44 م
جي وان لي ، رئيس سامسونج مصر للإلكتروينات
أخر الأخبار
جي وان لي ، رئيس سامسونج مصر للإلكتروينات
محمود جمال
كشف قاسم حسن، رئيس قسم التليفزيونات الذكية في سامسونج مصر، عن اعتزام الشركة إنتاج أول شاشة تلفاز مقاس 75 بوصة لأول مرة في مصنعها بمدينة بني سويف خلال الشهر الحالي.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق الشركة، اليوم، أحدث أجهزة التلفاز وهو qled بالسوق المصرية.
وأوضح حسن أن الشاشة الجديدة سيتم تصديرها لأسواق منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تعتمد على تكنولوجيا كونتم دوت.
وأضاف أن أعلى شاشة يتم تصنيعها فى الوقت الراهن بمصنع الشركة تصل إلى 65 بوصة، لافتًا إلى أن الشاشة الجديدة تمنح المستخدم درجه وضوح فائقة الدقة.
وقال جي وان لي ، رئيس سامسونج مصر للإلكتروينات أن شركته أضافت تقنيات وتحديثات جديدة على أجهزة تلفاز تلفاز QLED من خلال مشاهدة صور تحاكي الواقع ، موضحاً أن الشركة تعمل على الاستماع لآراء عملائنا ومقترحاتهم و فهم نقاط تحدياتهم وتطبيقها في ابتكاراتنا وتقنياتنا لنعيد صياغة مفهوم عالم التلفاز والترفيه المنزلي بأكمله.
سامسونج
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