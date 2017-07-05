الداخلية ينجو من الهبوط بأعجوبة.. ويرسل أسوان والتعدين لدوري المظاليم

نجا فريق الكرة الأول بنادي الداخلية من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعد تغلبه على ضيفه طنطا، بهدف نظيف، في الجولة الرابعة والثلاثين "الأخيرة"، من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب كلية الشرطة بالعباسية.





سجل هدف اللقاء الوحيد، البوركيني سعيدو سنبوري، في الدقيقة 65 من عُمر اللقاء، من تسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد، ليمنح فريقه أغلى ثلاث نقاط هذا الموسم، وينقذه من دوامة الهبوط للدرجة الثانية.





ومنح اللاعب البوركيني الفريق الشرطي ست نقاط ثمينة، بتسجيله هدفين في آخِر مباراتين بالمسابقة، أمام وادي دجلة في المرحلة الماضية، قبل أن يعود ويسجل هدفًا قاتلًا في لقاء اليوم، ليمنح فريقه فرصة جديدة في التواجد ضمن كبار الكرة المصرية في الموسم المقبل.





ورفع الداخلية رصيده للنقطة 31، ليقفز للمركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد طنطا، منافسه في لقاء اليوم، والذي تراجع للمركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لكن الداخلية يتفوق بفارق الأهداف.





وفي لقاء آخر أقيم ضمن نفس المرحلة والتوقيت، تغلَّب أسوان على مضيفه وادي دجلة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد أسوان، ولم يستفد أبناء الجنوب من فوزهم، اليوم، بعد فوز الداخلية على طنطا.





بهذا الفوز رفع أسوان رصيدهم في جدول ترتيب المسابقة، للنقطة 29، وظل في المركز السادس عشر، فيما تجمَّد رصيد وادي دجلة عند 38 نقطة، وظل محتفظًا بالمركز الثاني عشر مؤقتًا، لحين نهاية لقاءات الجولة الأخيرة للجولة، ليعود أبناء الجنوب، لدوري الدرجة الثانية، بعد موسمين في دوري الأضواء والشهرة.





وفي مباراة تحصيل حاصل تغلَّب مصر المقاصة على مضيفه الشرقية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على استاد بنها، سجل هدفي الفريق الفيومي، أحمد فوزي ومحمود حمادة، في الدقيقتين 15 و29، فيما سجل هدف الشرقية، حسام حسن، من ضربة جزاء في الدقيقة 47.





وكان مصر المقاصة قد ضمِن وصافة جدول ترتيب الدوري العام، بعدما حصد 74 نقطة، وضمِن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل، فيما هبط الشرقية رسميًّا، في الجولة الماضية، لدوري المظاليم، بعدما تجمَّد رصيد الفريق عند 23 نقطة، وظل قابعًا في قاع جدول المسابقة.



