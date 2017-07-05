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سيـــاســة
مكرم محمد : قانون تداول المعلومات خلال شهر
الأربعاء 05 يوليه 2017 09:59 م
مكرم محمد احمد
أخر الأخبار
مكرم محمد احمد
إيمان عوف
أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم والإعلام، عن إنشاء مشروع قانون جديد لتداول المعلومات ييسر ولا يعسر على الإعلاميين، وجميع الجهات التي تطالب بهذا القانون.
مشيرا إلى أن القانون يمكن طالب المعلومة من الحصول عليه، كما يمنحه حق التقاضي إذا رفضت الجهات منحه إياها ما لم يكن هناك مانع قانوني من ذلك أو ما إذا كانت تخص الأمن القومي.
وأشار مكرم في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة التي شكلها المجلس ستنتهي من وضع قانون تداول معلومات خلال شهر من الآن.
أما عن الأعمال الفنية التي عرضت في شهر رمضان الماضي، علق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: بالرغم من غرامة الـ 200ألف جنيه هناك أيضا بذاءت تعرض على الشاشة.
وتابع رئيس المجلس قائلا: من رمضان القادم لن نتسامح مع أحد، ونوصي القائمين علي صناعة الأعمال الفنية بإنهاء الأعمال قبل رمضان حتى تستطيع لجان المشاهدة من تقييم المستوى الفني.
وشدد مكرم على أن المجلس لا يتدخل في حرية الإبداع، مشيرا إلى أن المجلس لم يطبق أي عقوبات على الأعمال السابقة، وأرسلنا برقيات شكر لقنوات dmc dream mehwar التي التزمت بأخلاقيات المهنة التي أوصينا بها، واختتم رئيس مجلس تنظيم الإعلام: مهمتنا أخلاقية لا إبداعية ولا سياسية.
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