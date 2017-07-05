وزيرة التضامن تعلن نتائج المسح القومي عن التدخين والمخدرات

تعلن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يوم الاثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي في الوزارة، نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدِّرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي، والذي يحدد مدى انتشار المشكلة بين المدارس الثانوي العام والفني، ويقارن بين انتشارها في أوساط الطلبة والطالبات ويحدد انتشارها وفقًا للنطاق الجغرافي، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.



