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وزيرة التضامن تعلن نتائج المسح القومي عن التدخين والمخدرات
الأربعاء 05 يوليه 2017 09:45 م
وزيرة التضامن غادة والي
أخر الأخبار
وزيرة التضامن غادة والي
المال- خاص
تعلن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يوم الاثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي في الوزارة، نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدِّرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي، والذي يحدد مدى انتشار المشكلة بين المدارس الثانوي العام والفني، ويقارن بين انتشارها في أوساط الطلبة والطالبات ويحدد انتشارها وفقًا للنطاق الجغرافي، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.
وسيقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى ضوء نتائج هذا المسح بعمل التدخلات الوقائية والعلاجية وفقًا لخطة يتبنى الصندوق وضعها وتنفيذها، بدءًا من العام الدراسي المقبل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وزارة التضامن الاجتماعي
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