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استثمار
طارق شاش : إعلان استراتيجية الـSMES خلال أيام
الأربعاء 05 يوليه 2017 09:40 م
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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المشروعات الصغيرة
هاجر عمران
قال طارق شاش، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إعلانها خلال أيام قليلة.
وأضاف شاش، خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، منذ قليل، أن الاستراتيجية تعتمد على 5 محاور أساسية، منها تسهيل الإجراءات والتراخيص وفك التضارب بين الخدمات، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأعمال ويعوقها عن بدء الأعمال.
وأشار إلى أن المحور التالى هو التمويل، ويتم بالتعاون مع البنوك التى تقوم بدور كبير إلى جانب جهات أخرى وجمعيات ومؤسسات غير بنكية، علاوة على محور ريادة الأعمال وهو أساس الاستراتيجية، إلى جانب خدمات تنمية الأعمال.
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