طارق شاش : إعلان استراتيجية الـSMES خلال أيام

قال طارق شاش، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إعلانها خلال أيام قليلة.





وأضاف شاش، خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، منذ قليل، أن الاستراتيجية تعتمد على 5 محاور أساسية، منها تسهيل الإجراءات والتراخيص وفك التضارب بين الخدمات، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأعمال ويعوقها عن بدء الأعمال.



