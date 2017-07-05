سنة للاعب الزمالك السابق بتهمة النصب

حسام عبدالمنعم وهبة

كتبت نجوى عبدالعزيز



عاقبت محكمة الجنح برئاسة المستشار أحمد سميح رئيس المحكمة لاعب الزمالك السابق حسام عبدالمنعم وهبة، غيابيا، بالحبس سنة لاتهامه بالنصب على المواطنين، وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بنادي الزمالك مقابل الحصول على مبالغ مالية.



كشفت التحقيقات أن التدريبات استمرت لفترة كبيرة واستنزف خلالها الأهالي ماديا لأكثر من عام على أمل إلحاق أبنائهم بنادي الزمالك إلى أن شعر الأهالي بالملل من كثرة المطالب المادية والأعباء الثقيلة عليهم، وقرروا مواجهة اللاعب وسؤاله عن سبب التأخر في إلحاق أبنائهم بنادي الزمالك.



وبدأ اللاعب الشهير في التهرب منهم وإغلاق تليفونه وعدم الرد عليهم وكثيرا ما حاولوا الوصول إليه إلا أنهم فشلوا في ذلك، وما كان أمامهم سوى التوجه لقسم شرطة العجوزة لتحرير محضر ضد اللاعب الشهير حسام عبدالمنعم لاتهامه بالنصب عليهم.



أضافت التحقيقات أن المتهم حسام عبدالمنعم استقبل الأهالي وأقنعهم بضرورة دفع مبلغ مالي ما يقرب من 50 ألف جنيه، عن كل شخص لبدء التدريبات تمهيدا لضمهم إلى نادي الزمالك، وقام الأهالي بدفع جزء من المبلغ المطلوب بينما قام حسام عبدالمنعم بتأجير أرض كبيرة اتخذها ملعبا للبدء في تدريبات الناشئين.



وأشارت التحقيقات إلى أن شخصا يدعى "جمال زيكا" ويعمل سمسار توريد لاعبين للأندية الكبرى، أخبر المجني عليهم، بإمكانية إلحاق أبنائهم للعب في نادي الزمالك، مقابل دفع مبالغ مالية للاعب الزمالك السابق حسام عبدالمنعم، وبالفعل عرف الأهالي على اللاعب السابق الذي أكد لهم على موهبة أبنائهم في اللعب والتي سيجنون من ورائها أرباحا طائلة، وطالبهم بالسفر إلى القاهرة والحضور لنادي الزمالك لمقابلة اللاعب السابق وعقد اتفاق معهم.