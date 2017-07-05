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بنـــوك
نرمين الطاهرى : ننسق مع المانحين لتدشين أنظمة جديدة للتمويل
الأربعاء 05 يوليه 2017 09:20 م
البنك المركزى المصرى
أخر الأخبار
البنك المركزى المصرى
هاجر عمران
قالت نرمين الطاهرى، مدير عام الإصلاح المصرفى بالبنك المركزى، إن البنك ينسّق مع الجهات المانحية الـDONNERS لتدشين آليات جديدة للتمويل، بالتعاون مع أهم الخبراء فى البنوك الكبرى مثل مصر والأهلى، والـ"سى آى بى" بما يخدم أهداف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت، خلال كلمتها فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، منذ قليل، تحت عنوان "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن البنك يعمل على تقييم الشركات COMPANIES RATING لإضافتها إلى نظام تقييم الأفراد.
وأشارت إلى عقد وِرش عمل بحضور أهم خبراء البنوك قبل طرح أى برنامج، سواء نمطيًّا أو نموذجيًّا، مشددة على التنسيق التام مع وزارة الصناعة والبنك المركزى فى هذا الإطار.
البنك المركزى
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