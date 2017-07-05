تحرير محضر ضد 11 عاملا بسكر الدقهلية

شركة سكر الدقهلية

إيمان عوف



حررت ادارة شركة سكر الدقهلية اليوم محضرا ضد 11 عاملا، ثمانية بالنقابة المستقلة، وثلاثة من العاملين بالشركة، وتم توجيه اتهامات للعمال بالتجمهر، وذلك في اليوم الثالث من اعتصام العاملين بسبب عدم حصولهم على المكافأة التكميلية للأرباح والحوافز التي تقدر بـ 28 مليون جنيه، في ظل موجة ارتفاع الأسعار.



وأكد العاملون الذى يزيد عددهم عن الـ 600 عامل أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي تتقاعس الشركة عن صرفها، بالإضافة إلى ضم العلاوة الاجتماعية إلى الأجر الأساسي وليس المتغير أسوة بما تم بشركة الدلتا للسكر.



وأوضح المعتصمون أن القائمين على إدارة الشركة يتجاهلون مطالبهم واعتصامهم، ولم يتواصل أحد من المسئولين معهم، وأشار المعتصمون إلى أنهم مصرون على مواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.



وقال أحد العمال المحرر ضده محضرا إن العرف الدائم الآن هو اتهام العمال بالتجمهر ثم الانتماء للإخوان المسلمين، وكأن تلك الطريقة من التعامل مع العمال ستؤدي إلى إسكاتهم عن حقوقهم المشروعة، ولكن القائمين على الأمر لا يعلمون أن مطالب العمال مع ارتفاع الأسعار أصبحت حياة أو موتا، لافتا إلى أن من قام بتحرير المحاضر ضد العمال أراد أن يوقف حركتهم الاحتجاجية من خلال تأديب النقابيين والقيادات العمالية، إلا أن هذا لأن يعني على الإطلاق انتهاء الاعتصام، مؤكدا خضوعه للتحقيق وزملائه خلال الساعات المقبلة مع استمرار الاعتصام.