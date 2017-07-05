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بورصة وشركات
جراند للتأجير تبدأ توسعها بزيادة رأس المال وتغيير اسمها
الأربعاء 05 يوليه 2017 08:27 م
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 66
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جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 66
منى عبدالباري
تبدأ شركة جراند انفستمنت للتأجير التمويلي خطتها التوسعية الشهر الجاري من خلال تغيير اسمها، ومن ثم اتخاذ خطوات لزيادة رأسمالها، بحسب ما صرح به العضو المنتدب للشركة محمد نادر.
وقال نادر العضو لـ "المال إن الشركة ستقوم بعقد جمعية عمومية منتصف الشهر الجاري لتغيير أسمها إلى أرشر للتأجير التمويلي.
وكشف نادر عن أن هذه الخطوة سيتبعها القيام بزيادة رأس مال الشركة إلى 30 مليون جنيه، بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي، عبر مساهمات ذاتيه من مجلس إدارة الشركة.
وكانت شركة ارتشر للاستشارات المالية التي يستحوذ نادر على 90% من هيكل ملكيتها استحوذت إبريل الماضي على جراند انفستمنت للتأجير التمويلي في صفقة قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه.
ولفت نادر إلى أنه عقب عملية الاستحواذ مباشرة تم إجراء إعادة هيكلة إدراية للشركة جزئيا، تضمنت تغيير المدير المالي، و مدير التسويق، ومدير العمليات.
وكان نادر صرح لـ "المال" عقب إتمام صفقة الاستحواذ أنه سيتم تنفيذ خطة إعادة هيكلة لـ"جراند" ماليًا، وإداريًا، تتضمن تغيير اسم الشركة إلى "آرشر للتأجير التمويلى".
يشار إلى أن هيكل ملكية "آرشر كابيتال" يتكون من 4 أفراد، ويبلغ رأسمالها 20 مليون جنيه، يستحوذ على نسبة 90 % منه محمد نادر، ويشارك فى الـ%10 الأخرى 3 مستثمرين.
وتأسست "Archer Capital" منذ عام ونصف، وحاولت الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة التى طرحتها وزارة الكهرباء، لتوليد 4300 ميجا وات من الشمس، والرياح، ثم انسحبت.
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
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