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سيـــاســة
شكوى لمكتب العمل والنيابة الإدارية من عمال ليدز إيرام
الأربعاء 05 يوليه 2017 08:04 م
شركة ليدز إيرام
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شركة ليدز إيرام
إيمان عوف
تقدم اليوم المئات من عمال شركة ليدز إيرام بشكوى جماعية لمكتب العمل التابع له الشركة بكفر الشيخ، والنيابة الإدارية، وذلك اعتراضا على اتخاذ إدارة الشركة قرارا بمنع دخول المئات من العمال لمقرها بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة، بحجة أنهم عمالة زائدة.
يقول أحد العمال أنهم فوجئوا بإغلاق أبواب الشركة أمامهم بعد عودتهم من إجازة العيد، وأنهم أعلنوا الاعتصام أمام الشركة، ولم يستجب أي مسئول داخل الشركة أو خارجها، عدد العامل المطالب التي يرفعونها في الاعتصام في صرف الرواتب المتأخرة عن شهر مايو ونصف شهر يونيو المنتهى أى راتب شهر ونصف، رفع أجورهم بعد الزيادات التى طالت الأسعار، خفض الضريبة على المرتب والتى تتجاوز 20%، حصول العمال على التايم شيك (السيركى) والذى يوضح بيانات ساعات الإضافى وأيام العمل والمستقطع من الأجر شهريا.
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