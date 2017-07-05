الكويت والدوحة تقودان مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الرياض

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة الكويت والدوحة، رغم صدور بيان مشترك بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يؤكد عدم التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه حكومة قطر، بينما هبط مؤشرا بورصتى الرياض والبحرين فقط.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت تقدَّم بحوالى 0.5% ليرتفع إلى أكثر من 6671 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنفس النسبة ليصعد إلى 4414 نقطة؛ بفضل أسهم البنوك، مع صعود سعر سهم بنك أبو ظبي الأول بأكثر من 1%.





وكسب مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.4% ليصل إلى إلى 8929 نقطة، وبعده مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3% ليزداد إلى 5113 نقطة.





وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ومؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت بحوالى 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 13335 نقطة و3417 نقطة على الترتيب.



