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أسواق عربية
الكويت والدوحة تقودان مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الرياض
الأربعاء 05 يوليه 2017 07:54 م
البورصة 3
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البورصة 3
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة الكويت والدوحة، رغم صدور بيان مشترك بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يؤكد عدم التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه حكومة قطر، بينما هبط مؤشرا بورصتى الرياض والبحرين فقط.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت تقدَّم بحوالى 0.5% ليرتفع إلى أكثر من 6671 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنفس النسبة ليصعد إلى 4414 نقطة؛ بفضل أسهم البنوك، مع صعود سعر سهم بنك أبو ظبي الأول بأكثر من 1%.
وكسب مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.4% ليصل إلى إلى 8929 نقطة، وبعده مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3% ليزداد إلى 5113 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ومؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت بحوالى 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 13335 نقطة و3417 نقطة على الترتيب.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5% لينزل إلى 7266 نقطة، لتبلغ خسائره في جلستين حوالى 3.0%، وكذلك مؤشر بورصة البحرين هبط بنسبة أقل بلغت 0.4% ليستقر عند 1312 نقطة.
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