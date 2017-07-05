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بورصة وشركات
البورصة تقر زيادة رأسمال زهراء المعادي
الأربعاء 05 يوليه 2017 07:47 م
زهراء المعادي للاستثمار
أخر الأخبار
زهراء المعادي للاستثمار
المال – خاص
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من 55 الى 66 مليون جنيه عبر أسهم مجانية.
وقالت البورصة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة أقرت قيد زيادة رأس المال المرخص للشركة من 75 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت، مؤخراً، على توزيع أرباح عن عام 2016 بواقع 2 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 5 أسهم.
البورصة المصرية
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
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