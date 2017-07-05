الأوروبي للإعمار: قدمنا استشارات إلى 600 مشروع صغير

الاتحاد الأوروبي

هاجر عمران



قالت ريم السعدى، رئيس برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار: إن البنك قدم خدمات استشارية إلى نحو 600 مشروع صغير ومتوسط منذ بداية عمله فى مصر فى 2012 حتى الآن.



وأضافت خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، منذ قليل، تحت عنوان "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن هذا القدر من المشروعات ساعد البنك على فهم القطاع فى مصر واحتياجاته من خلال الاحتكاك المباشر.



وأشارت إلى أن البنك قدم 500 مليون دولار للبنوك الشريكة لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن أصحاب الأعمال فى هذا القطاع يواجهون مشكلات الحصول على التمويل والسيولة وجزء كبير منها هو عدم جاهزية أصحاب الأعمال بالأوراق المطلوبة.