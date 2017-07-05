البرلمان يقر قانون هيئات الشرطة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.





وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، فى تقريرها، أن القانون رقم 199 لسنة 2014 صدر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 متضمنًا استحداث فئة معاوني الأمن ضمن أعضاء هيئة الشرطة.





وكشفت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تحقق توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدَفة من الشباب لهذا الغرض، فضلًا عن تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي؛ وذلك للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التى تقتضي وجودهن، بالإضافة إلى الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذوي قدرات صحية ونفسية ورياضية مؤهل للعمل فى جهاز الأمن، والعمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطي فى جميع التخصصات حيث يتم تدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحي العسكرية والشرطية.





وتضمَّن مشروع القانون ثلاث مواد، المادة الأولى: استبدال نص البند "2" من الفقرة الثالثة من المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه لرفع الحد الأقصى لسن الإلحاق ليكون 25 سنة من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بدلًا من 23 سنة.





المادة الثانية تضمنت إضافة فقرة جديدة إلى نفس المادة تتيح لوزير لداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود أرقام 2 و3 و9 بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد، والتي تنص على:

البند 2 "ألّا يقل سنُّه عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنة".

البند 3 "أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها".

البند 9 "ألا يقل الطول عن 170 سم، وعرض الصدر 85 سم".





المادة الثالثة وهي تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية.





وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات، منها حذف البند 3 من الفقرة المضافة إلى المادة 94 مكرر واستندت إلى أنه من غير المقبول أن يتم قبول أي فرد للعمل بهيئة الشرطة ألا يكون حاصلًا على أقل من الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.



