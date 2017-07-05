جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بزيادة صلاحياته

المشروعات الصغيرة

هاجر عمران



قال طارق شاش، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن إنشاء الجهاز تم فى أواخر أبريل الماضى، وبالتالى لا يزال يخطو خطواته الأولى ليكون الجهة الراعية الأولى لهذا القطاع فى مصر بصفته داعما قويا للنمو.



وأضاف خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم تحت عنوان "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن الجهاز ينسق مع كل الجهات مثل البنوك والمجتمع المدنى فى مساندة القطاع.



وأشار إلى أن الجهاز يحتاج دعما كبيرا فى الخطوات التأسيسة وزيادة الصلاحيات التى تسمح له بتنفيذ خططه مع البنوك وغيرها بهدف وضع خطة واستراتيجية تستطيع بالفعل النهوض بالقطاع.