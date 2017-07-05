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سيـــاســة
البحرين: الإخوان استباحوا الدم المصري وتآمروا على الخليج
الأربعاء 05 يوليه 2017 07:05 م
وزير خارجية البحرين 999
أخر الأخبار
وزير خارجية البحرين 999
متابعات:
قال خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين، إن جماعة الإخوان استباحت الدم المصري، وتآمرت على كل أنظمة الخليج، وهو ما دفعهم لإدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية، وطالبوا بوقف اي دعم لها.
وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية، انعقد بالقاهرة اليوم، أن قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده، ردا على سؤال للصحفيين عن عدم تضمن البيان المشترك بعد الاجتماع قرارا بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.
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