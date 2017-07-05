بوهرنجر إنجلهايم الألمانية تعلن عن عقّار جديد للسكر

تعلن شركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية عن عقّار جديد لعلاج مرضى السكر، وآخِر ما توصَّل إليه العلم من تقنيات في هذا المجال.

قال محمود سلامة، مسئول بالشركة المنظِّمة للمؤتمر، إن الشركة ستعلن عن العقّار خلال الجلسة التثقيفية التى ستعقدها، غدًا الخميس، عن مرض السكري، بفندق ماريوت الزمالك.

وبوهرنجر إنجلهايم هي واحدة من شركات الأدوية العشرين الأولى في العالم، وتتخذ من مدينة إنجلهايم الألمانية مقرًّا رئيسًا لها، ويعمل لدى الشركة 50 ألف موظف حول العالم، وركزت الشركة العائلية منذ تأسيسها عام 1885 على تطوير الأبحاث وتسويق الأدوية المبتكرة ذات القيمة العلاجية الكبيرة لفرعي الطب البشري والبيطري.

وأضاف سلامة، فى تصريحات، لـ"المال"، أنه من المقرر أن يشارك فى الجلسة، الدكتور هشام الحفناوى، عميد معهد السكر، والدكتور إبراهيم الإبراشى رئيس قسم أمراض السكر والباطنة بجامعة القاهرة، والدكتور يحيى غانم، رئيس قسم أمراض السكر والباطنة بجامعة الإسكندرية، ومحمد ضبابي، مدير عام شركة بوهرنجر إنجلهايم بالشرق الأوسط وإفريقيا.