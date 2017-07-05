مديري المشتريات: تدهور أوضاع القطاع الخاص بسبب تراجع الإنتاج

مصنع فولكس فاجن 54548

منى عبدالباري



قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني: إن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير النفطي في مصر واصلت تدهورها خلال شهر يونيو الماضي، وإن كانت بوتيرة أبطأ، مدفوعة بالتراجعات القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أدى ضعف العملة المحلية إلى استمرار ضغوط اسعار مستلزمات الإنتاج، بحسب التقرير.



وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم تغيير قراءة المؤشر في شهر يونيو والتي سجلت 47.2 نقطة، مقارنة بـ 47.3 نقطة في مايو، إلا أنها أظهرت تراجعا قويا في إجمالي أحوال القطاع.



وأرجع هذا التدهور إلى التراجع الحاد في معدلات الإنتاج رغم أن معدل الانكماش كان أقل بشكل طفيف من مستوى شهر أبريل الأدنى في تسعة أشهر.



وربط التقرير بين تراجع النشاط التجاري وبين ضعف أوضاع الطلب بحسب ما أكدت 29% من الشركات، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بوتيرة قوية، كما استمر تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادات الأسعار في التأثير على الطلب المحلي.



ودفعت هذه الأوضاع الشركات إلى الاستمرار في تقليل أعداد موظفيها في شهر يونيو، رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن الشهر السابق وكان متواضعا، كما قامت بتمرير أعباء التكلفة للعملاء قدر الإمكان رغم انخفاض معدلات التضخم إلى أضعف مستوياتها 16 شهرا، بحسب التقرير.



وتراجع معدل التوظيف للشهر الخامس والعشرين على التوالي في شهر يونيو، حيث قالت الشركات إن انخفاض متطلبات الإنتاج دفعها للتراجع عن التوظيف، كما تراجعت وتيرة فقدان الوظائف عن الشهر السابق، وكانت متواضعة في مجملها.



وشهد القطاع الخاص غير النفطي تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بحدة، نتيجة تجدد انكماش النشاط الشرائي، لذلك استمرت الشركات في السحب من المخزون الحالي في ظل تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام، إلا أن التقرير أفاد إن الصادرات الجديدة ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في يونيو في ظل تقارير تفيد بتوقيع عقود جديدة من أسواق خارجية.



ويستند مؤشر مدراء المشتريات الخاص PMI إلى بيانات واقعية مجمعة من أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، في مختلف قطاعات الاقتصاد، بهدف تقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص النفطي.