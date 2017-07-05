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سيـــاســة
الجبير عن الخطوة القادمة مع قطر : مازلنا نتشاور
الأربعاء 05 يوليه 2017 06:03 م
الجبير
أخر الأخبار
سفير السعودية في أمريكا
متابعات :
قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن بلاده لازالت تتشاور مع الدول المقاطعة لقطر من أجل تحديد الخطوة القادمة التي سيتم اتخاذها تجاه الدوحة.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين، ينعقد حاليا بالقاهرة، إن للدول الأربعة "الحق السيادي" في اتخاذ ما تراه مناسبا.
السعودية
قطع العلاقات مع قطر
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