قال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز حقق خطة العام المالى المنتهى بنسبة إنجاز 105%.





وأشار إلى أن خطة العام المالى المنتهى بلغت 1.407 مليار جنيه، وتعد أكبر خطة استثمارية فى تاريخ المدينة منذ إنشائها قبل 38 عامًا.





ولفت إلى أن خطة الجهاز للعام المالى الحالى ستصل إلى حوالى 1.4 مليار.



