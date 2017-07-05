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عقـــارات
جهاز السادات يحقق خطة العام المالى المنتهى بنسبة إنجاز 105%
الأربعاء 05 يوليه 2017 06:03 م
جهاز مدينة السادات
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جهاز مدينة السادات
رضوى عبد الرازق
قال المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز حقق خطة العام المالى المنتهى بنسبة إنجاز 105%.
وأشار إلى أن خطة العام المالى المنتهى بلغت 1.407 مليار جنيه، وتعد أكبر خطة استثمارية فى تاريخ المدينة منذ إنشائها قبل 38 عامًا.
ولفت إلى أن خطة الجهاز للعام المالى الحالى ستصل إلى حوالى 1.4 مليار.
ونوّه بأن الجهاز نفّذ عدة مشروعات في البنية التحتية، والإسكان الاجتماعى (5 آلاف وحدة بحى الزيتون)، ودار مصر للإسكان المتوسط، بجانب مشروعات الخدمات، وتشمل (مدارس، وملاعب ثلاثية، ومراكز شباب، وحضانات، وأسواقًا تجارية، وخدمات اجتماعية).
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