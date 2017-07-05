توقيع مذكرة نوايا بين النايل سات وبي سي سي دبليو

النايل سات

المال– خاص:



وقعت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) مذكرة نوايا مع مجموعة بي سي سي دبليو العالمية المحدودة، مزود خدمات الاتصالات في هونج كونج، بشأن تقديم قنوات تلفزيونية داخل وخارج مصر.



يأتي هذا في إطار تعاون شركة النايل سات مع مجموعة بي سي سي دبليو العالمية، حيث ستقوم بي سي دبليو بتركيب حلولها الخاصة بشبكة التلفزيون العالمية المتقدمة في مرافق شركة النايل سات لضمان توفير المحتوى التلفزيوني الديناميكي والمحتوى الإعلامي بتكلفة أقل وبشكل موثوق به، مما يوفر تجربة مشاهدة أفضل للمستخدم النهائي.



وبحسب الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فإن هذا التعاون أو التحالف الجديد خدمات الأقمار الصناعية سيعزز خدمات الأقمار الصناعية وخدمات النقل الفضائي الخاصة بالنايل سات نظرا لما ستقدمه شركة بي سي سي دبليو العالمية من خبرة هائلة في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام؛ بهدف ضمان تقديم شبكة التلفزيون العالمية المتقدمة أفضل خدماتها بين مصر وبقية دول العالم لأن الحلول الخاصة بشبكة التلفزيون العالمية المتقدمة ستعزز توصيل النايل سات بهيئات البث في أكثر من 90 دولة من خلال شبكة الأقمار الصناعية العملاقة الخاصة بمجموعة بي سي سي دبليو العالمية.



وأعرب سامح صبحي، نائب رئيس مجموعة بي سي سي دبليو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بهذا التعاون الذي سيتيح للمجموعة الكشف عن فرص تجارية متبادلة، خاصة أن شركة النايل سات تتمتع بمكانة كبيرة في مجال البث الفضائي، مما يعزز انطلاق العديد من القنوات التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وبموجب هذا التعاون الجديد ستكون شركة النايل سات قادرة على توسيع تغطيتها لتشمل أجزاء أخرى من أفريقيا والشرق الأوسط من خلال ما تتمتع به شبكة التلفزيون المتخصصة الخاصة بمجموعة بي سي سي دبليو العالمية التي ستتمكن بدورها من الاستفادة من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالنايل سات في إتاحة القنوات التلفزيونية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط.