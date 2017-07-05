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سيـــاســة
بيان الدول المقاطعة: نشكر أمير الكويت .. ولن نتسامح مع قطر
الأربعاء 05 يوليه 2017 05:51 م
سامح شكري 2
أخر الأخبار
سامح شكري 2
متابعات:
ألقى سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، بيانا مشتركا بالنيابة عن الدول الأربعة المقاطعة لقطر وتشمل إلى جانب القاهرة، كل من السعودية والبحرين والإمارات.
وفي البيان قال شكري إنه لم يعد التسامح ممكنا مع الدور التخريبي لقطر.
وتابع :"نشكر أمير الكويت على مساعيه لحل الأزمة مع دولة قطر.. ونقدر الموقف الحاسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف دعم الإرهاب والتطرف".
وقال شكري إن الوقت حان ليتحمل المجتمع الدولي مسئوليته، وطالب بضمانة للأمن القومي العربي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وزارة الخارجية
قطع العلاقات مع قطر
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