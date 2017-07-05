دولار المركزي يستقر عند 17.82 جنيه للشراء

دولار

هبة محمد



استقرّ سعر دولار البنك المركزي، خلال تعاملات اليوم، عند 17.8211 جنيه للشراء، و17.9445 جنيه للبيع، مقابل 17.8285 جنيه، و17.9543 جنيه على الترتيب خلال تعاملات أمس.



يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.



يأتي ذلك بعد أن تراجع دولار "المركزي"، أمس الأول، أسفل مستوى 18 جنيهًا لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير 2017.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامسًا مستوى أكثر من 15 جنيهًا بنهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال الشهور التالية مستقرًّا عند 18 جنيهًا.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.