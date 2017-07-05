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سيـــاســة
برلمانية عن الموازنة العامة: لا تحقق العدالة
الأربعاء 05 يوليه 2017 05:46 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
أعلنت النائبة نادية هنرى رفضها للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨.
وتقدمت بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النوب لتسجيل رفضها للموازنة بمحضر الجلسة العامة.
وأرجعت النائبة رفضها للموازنة لعدد من الأسباب تمثلت فى غياب العدالة الاجتماعية، وعدم إدراج الاعتمادات الكافية لرعاية الفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى عدم التزام الحكومة بالاستحقاق الدستورى لاعتمادات التعليم والصحة، وعدم ضخ استثمارات مالية حكومية كافية لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات.
إلى جانب اعتماد الموازنة على نظام الجباية من المواطن من خلال الضرائب ورفع الأسعار، وعدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة لموازنة الدولة، وعدم التزام الحكومة بخطة جادة لترشيد الإنفاق الحكومى.
مجلس النواب
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