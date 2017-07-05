egx30 يستقر عند مستوى إغلاق الثلاثاء

egx30



رجب عزالدين:



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على صعود خفيف لأغلب المؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند نفس مستوى إغلاق أمس.



واستقر المؤشر الثلاثيني egx30 عند مستوى 13334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59%، ليصل إلى 668 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100، الأوسع نطاقا بنسبة 0.62% عند مستوى 1536 نقطة، وصعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.19%، عند مستوى 2095نقطة، ليخالف نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.17% عند مستوى 12049 نقطة.



بلغت قيم التداولات 850 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 38.6 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداول قدرها 10.2مليون جنيه، و38.6مليون جنيه، و6.2 مليون جنيه، و8.7 مليون جنيه، على التوالى.



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 90 سهما من إجمالى 185سهم متداول، بينما هبط 67 سهما، وبقى 28 سهما دون تغيير.



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



أشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.



بدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.



يُذكر أن المؤشر الرئيسي كان قد ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 14%، ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 13.7%، ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.



سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.

