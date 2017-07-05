البرلمان يؤجل مناقشة لائحة الاستثمار

الجوهري : يمكن لرئيس الوزراء إصدار اللائحة مباشرة وفقا للقانون





ياسمين فواز





ألغت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب اجتماعها، اليوم الأربعاء، والذي كان مقررا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر.



وقررت اللجنة تأخير مناقشة اللائحة إلى أجل غير مسمى .



جدير بالذكر أن مجلس النواب يختتم اليوم الأربعاء أعماله من عمل لجان وجلسة عامة خلال دور الانعقاد الحالي ليعاود الانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل .



وبحسب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يمكن لرئيس الوزراء إصدار اللائحة مباشرة دون مناقشتها في البرلمان، وفقا للقانون.



وقال النائب محمد علي عضو اللجنة الاقتصادية إن اللجنة قد تعقد ورش عمل حول المسودة لمن لديه مقترحات بشأنها .



وأضاف في تصريحات لـ"المال" :"البرلمان ليس له الحق في إضافة أو حذف أي بند داخل اللائحة "، وتابع :"اللائحة غير مرتبطة بعمل المجلس وآراء اللجنة الاقتصادية استشارية فقط".



وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس دعوة سحر نصر وزيرة الاستثمار وعدد من المستثمرين لحضور ورش عمل لمناقشة اللائحة خلال فترة إجازة البرلمان.



كانت المسودة الأولية للائحة قانون الاستثمار والتي انفردت " المال" بنشرها أمس سمحت بإتاحة الحوافز التي أقرها القانون لصالح الشركات التي يتم تأسيسها، أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة، خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة مرة واحدة.



وقال النائب الجوهري، إن النسخة الأولية من اللائحة تحوى نفس المشكلات التي كان يتحفظ عليها في القانون قبل إصداره.



وأوضح :"المادة 19 الخاصة بتحويل الأموال المصرية إلى الخارج ورؤس اموال الشركات من الجنيه الي الدولار تحتاج إلي مزيد من الضوابط لضمان عدم خروج الاموال الي الخارج بشكل غير محكوم".



ونصت مسودة اللائحة، على ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في انشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشآة قائمة وقت العمل بأحكام قانون الاستثمار الجديد، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشآة خلال 3 سنوات بغرض انشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز التي نص عليها القانون، ليترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز والتزام الشركة أو المنشآة بسداد كافة المستحقات الضريبية.





وعرّفت اللائحة التي جائت في 164 مادة، المشروعات كثيفة العمالة ، التي تستفيد من حوافز القانون، بتلك التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 500 عاملا مصريا، وفقا للثابت في استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وان تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة 30% من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع.



ويمنح قانون الاستثمار حوافز للمشروعات من بينها إمكانية استرداد بين 30 – 50% من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام.



وكانت وزيرة الاستثمار سحر نصر قالت لـ "المال" في وقت سابق إنه سيتم بحث إمكانية استفادة توسعات الشركات القائمة قبل صدور القانون، من الحوافز الجديدة عبر اللائحة التنفيذية الجاري مناقشتها.



واشترطت اللائحة للتمتع بالحوافز الإضافية التي نص عليها القانون، أن يعمد المشروع الجديد على تعميق المكون المحلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات او مستلزمات الإنتاج، وتصدير جزء من المنتجات بما لا يقل عن 20% ، وأن يتضمن نشاط الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة نقل التكنولوجيا إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.



وكان قانون الاستثمار الجديد قد نص في المادة 13 على عدد من الحوافز الإضافية منها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وكذلك تكاليف توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، أو جزء منها، بعد تشيل المشروع ، فضل عن رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.



وحددت المسودة عدة آليات لتحويل الأرباح للخارج، منها سداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج، وان يكون التمويل واردا من الخارج قرضا أو ذاتيا، وأن يكون التحويل من خلال أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي، وأن تكون ذمة المستثمر خالية من أية حقوق مالية للدولة أو الغير.



وقالت نصر خلال اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أمس، إن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات، دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز على تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات.

وأوضحت الوزيرة أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب، تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار، وعمل مركز خدمات المستثمرين، ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.

وأضافت نصر: "انها سلمت المذكرة الخاصة باللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل لمراجعتها، على أن يتم إصدارها في خلال 90 يوما من إصدار القانون"، كما دعت "نصر" اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية، قائلة: "نريد الاستفادة من خبراتكم".



