قرارات الإصلاح الاقتصادى تزيد أوجاع شركات التكنولوجيا

العضو المنتدب لشركة افق المتحدة

❐ الكلزة: «أفق» رفعت رواتب موظفيها 5 إلى

%10

❐ إسماعيل: إيرادات

«SI TECHNOLOGIES» تراجعت للنصف.. ولا توجد مشروعات تغطى النفقات

❐ عمر: «CIT» تناقش أثر المتغيرات الأخيرة على «SME’S»

❐ زغلول: هجرة

15 مهندساً من «NTG» إلى 3 دول أوروبية



المال ـ خاص



سادت حالة من الارتباك على مسئولى شركات التكنولوجيا، بعد الارتفاعات الأخيرة فى أسعار المحروقات، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى 14 %.



في الوقت الذي اضطرت فيه شركات لرفع مرتبات موظفيها، لجأت أخرى إلى وقف خططها التوسعية، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتمرير جزء من الزيادات فى أسعار حلولها إلى العملاء.



وأكد عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول، أن شركته اضطرت إلى رفع مرتبات موظفيها بنسبة 5 % إلى 10 %، كحل سريع للحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة، وامتصاص الموجة التضخمية العنيفة التى تشهدتها البلاد، لا سيما مع تزايد هجرة العمالة المصرية إلى دول أوروبا.



واستبعد الكلزة اتجاه أفق نحو زيادة أسعار خدماتها، خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تراجع حجم إنفاق الشركات، والمؤسسات على تكنولوجيا المعلومات.



وقال إن السوق المحلية يعانى منذ فترة طويلة من حالة كساد كبيرة، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة، منها تعويم الجنيه، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، فى الوقت نفسه لا تطرح الحكومة مناقصات ومشروعات، على الشركات لتعويض خسائرها، ما دفعها للتوسع فى أسواق الخليج، التى لجأت للتوسع فى أسواق الخليج التى تعانى أيضا من صعوبات.



وأضاف أن أفق تنفذ حاليا مشروعًا لصالح شركة الراحجى السعودية، فى السودان، من خلال توريد برامج لميكنة إدارة أصولها ERP لمدة 4 أشهر بتكلفة 70 ألف دولار.



وقال سيد إسماعيل، رئيس شركة «SI thechnologies» للحلول: «حالنا زى باقى الناس»، لجأت الشركة إلى تخفيض العمالة، لعدم قدرتها على تحمل نفقات إضافية بعد زيادة أسعار المحروقات، كما قررت عدم وضع أى خطط جديدة لسبتمبر المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى ووضوح الرؤية.



وتابع، أن إيرادات الشركة تراجعت للنصف، ولا توجد مشروعات تغطى التكاليف التشغيلية، لذلك نسعى للتوسع فى أسواق شمال أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية، وهى تونس، والمغرب، والجزائر، وهو أمر صعب إذ استمرت الظروف على حالها.



وأضاف أن شركته أصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من الأوضاع الصادمة، ويجب تدخل الحكومة سريعًا لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية، منها تكنولوجيا المعلومات.



وكشف محمد عمر، رئيس شركة النيل للتكنولوجيا ونشر المعلومات، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، عن أن الأخيرة ستناقش أثر الزيادات الأخيرة، فى ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الوقود على شركات القطاع، خلال اجتماع مجلس إدارتها الأسبوع المقبل، من أجل الخروج بتوصيات تستهدف تنشيط، أداء الصغيرة والمتوسطة.



وذكر عمر أن تكاليف التشغيل ارتفعت بشكل جنونى، سواء رسوم المرافق العامة كالمياه، والكهرباء، وخطوط التليفونات، أو تكلفة انتقالات الموظفين، معتبرًا أن سوء الأوضاع الاقتصادية انعكس على شركات التكنولوجيا، بطريقة غير مباشرة، وتضرر قطاعات الدولة، التى تعتبر العميل الرئيسى للأولى.



وأضاف أنه توجد شركات "IT "، غير قادرة على تصدير منتجاتها خارج مصر، مثل شركات التدريب، ما يقلل بالتالى فرص بقائها على قيد الحياة.

وأكد عادل زغلول، رئيس شركة «NTG EGYPT» للبرمجيات، أن 15 مهندسًا غادر الشركة خلال الـ 6 أشهر الماضية، متوجهًا للعمل فى دول ألمانيا، وإيرلندا، وبلجيكا، بحثًا عن فرصة عمل مناسبة بدخول مرتفعة، منوهًا أن أغلب الشركات الأجنبية تغرى هؤلاء المهندسين، بإمكانية منحهم جنسية دولهم خلال 3 أشهر، ما تسبب فى ندرة الكفاءات.



ولفت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل سواء مصروفات إدارية، أو مرتبات الموظفين، وصيانة أجهزة الحاسبات بنسبة 30 إلى 40 %، فعلى سبيل المثال ارتفعت رسوم فواتير كهرباء الشركة، منذ نوفمبر الماضى، حتى الآن من 4 إلى 10 آلاف جنيه.



واستطرد أن الشركة تسعى إلى تحريك أسعار عقود الصيانة مع العملاء بنسبة 25 إلى 50 %، التى تشهد زيادات طفيفة سنويًا، تدور بين %5 إلى %10 سنويا.



ورجح مدير شركة «IX-development software» البريطانية للبرمجيات بمصر، قيام الشركة بزيادة مرتبات الموظفين بشرط تحقيق أداء غير متوقع، مضيفا أن IX تعتمد على بيع برمجيات للصغيرة والمتوسطة، تعمل بتكنولوجيا الحوسبة السحابية لمساعدتها على خفض نفقاتها.



وأشار إبراهيم الششتاوى، مدير شركة فكرة سوفت للبرمجيات، إلى زيادة تكاليف التشغيل على شركات برامج السوفت وير بـ 25 %، وقامت فكرة برفع مرتبات الموظفين مرتين، منذ تعويم الجنيه قبل نهاية العام الماضى، بواقع 10 % كل مرة.



وبين الششتاوى أن «فكرة» تسعى لإقناع العملاء إلى تحمل نسبة من الزيادات الجديدة فى أسعار حلولها، معتبرًا أن فرض ضريبة القيمة المضافة والبالغة 14 % على شركات البرمجيات زادت من أوجاعها، إذ لم تكن خاضعه لضريبة المبيعات قبل ذلك.



وبحسب بيانات قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ، فإن 6 شركات تكنولوجيا تخارجت من السوق خلال 2016، من إجمالى 56 قامت بتصفية أعمالها منذ إنشاء قاعدة بيانات الهيئة فى 2008 وحتى الآن، لأسباب تتعلق بتغيير النشاط، والتعثر المالى، وحدوث خلافات بين مساهميها، ويقدر عدد الشركات القائمة بأكثر من 3 آلاف شركة.



يذكر أن «إيتيدا» طرحت برنامج فى 6 أبريل الماضى، لتطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة»، بمجال البرمجيات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، خلال العام المالى 2018/2017، من خلال تسهيلات ائتمانية، وحزم تمويل مصرفية بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7، تدرس تحمل نسبة منها، علمًا أن قيمة التمويل ستتوقف على حجم كل شركة طبقا للتصنيف المعتمد لدى البنك المركزى، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.



ووافق مجلس إدارة الهيئة على رفع ميزانية برنامج تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 20 إلى 25 مليون جنيه.