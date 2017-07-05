شعبة المحمول تعقد أول اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل‎

شركات المحمول الثلاث

محمود جمال:



تعقد شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة أولى اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس إدارتها قبل رمضان خلال الأسبوع المقبل.



وقال محمد المهدى، وكيل الشعبة، إن الاجتماع سيناقش خطط الشعبة لمستقبلية لمدة 5 سنوات حتى عام 2022، والتى تستهدف تكوين اتحاد عام للشعب يخدم تجار المحمول على مستوى محافظات الجمهورية ، ولكن من المقرر عقده اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله لظروف استثنائية.



وأوضح المهدى فى تصريحات لـ"المال" أن أثر الزيادة فى أسعار المحروقات سيتضح على تكلفة شحن ونقل منتجات المحمول واكسسواراتها خلال شهر من الآن.



وأكد أن مصنعى أجهزة الهواتف ومنها سامسونج الكورية وهواوى الصينية رفعوا اسعار منتجاتهم بـ 1% فقط منذ يوم السبت الماضى، تمثل فارق الزيادة الجديدة فى ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.



يذكر أن انتخابات شعبة المحمول قبل شهر رمضان أسفرت عن فوز محمد طلعت رئيسا لها خلفا للمهندس وليد رمضان والذى استمر فى منصبه لأكثر من دورة، كما تم أيضا انتخابات محمود كامل «بطيخة» كنائب أول، وحسن سلامة كنائب ثانٍ، ومحمد المهدى وكيلا، وتقدم للانتخابات نحو 59 تاجرًا بالقاهرة يحملون بطاقات ضريبية وسجل تجارى، وحصل كل من المرشحين على أصوات متقاربة تدور بين 48 إلى 59 صوتًا.



وكانت "المال" قد انفردت فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، بالكشف عن إقرار شركات "هواوى" و"أنفينيكس" و"لينوفو و"سامسونج" الكورية للهواتف المحمولة، زيادات جديدة على أسعار أجهزتها بالسوق المحلية خلال يوليو الحالى، بنسبة تراوحت بين 2% إلى 7%، بعد موجة الغلاء العنيفة التى شهدتها الأسواق بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، ورفع أسعار المشتقات البترولية.