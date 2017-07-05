الآثار تتعاقد على 5 سيارات كهربية لخدمة زائرى شارع المعز

تكلفتها 1.2 مليون جنيه





سمر السيد



قالت وزارة الآثار فى بيان صحفى، إن مشروع القاهرة التاريخية تعاقد على شراء 5 سيارات كهربائية جديدة لخدمة الزائرين والسائحين وأهالي المنطقة بشارع المعز لدين الله الفاطمي ليصل بذلك عدد السيارات لـ13 سيارة.



وأوضح محمدً عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخيةً فى البيان، أن هذه الخطوة جاءت لما يشهده الشارع من زيادة في عدد الزائرين سواء من السائحين أو المصريين، الأمر الذي دفع مسئولي المشروع لضرورة زيادة عدد السيارات بما يسهم في الحفاظ على الشارع بشكل أكبر وييسر حركة الزيارة.



وأضاف عبد العزيز أن قيمة شراء السيارات الجديدة بلغت نحو 1,200 مليون جنيه، تم تمويلها مناصفة بين وزارتى الآثار والسياحة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بالشارع تجرى على قدم وساق بما يناسب أهميته التاريخية والأثرية.



