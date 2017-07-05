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طاقة
شاكر يعلن زيادات الكهرباء الجديدة غدًا
الأربعاء 05 يوليه 2017 02:00 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
20 إلى 40% ارتفاعات فى الأسعار ولا استثناء لأى شريحة
عمر سالم
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة سيعقد مؤتمر صحفياً غداً الخميس للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء للعام المالى 2017 / 2018.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "المـال" أن الزيادات الجديدة ستتراوح بين 20 إلى 40% لكل الشرائح السبع، موضحاً أنه ستتم مراعاة محدودى الدخل فى الزيادات الجديدة، كما أنه سيتم تطبيقها على فاتورة شهر يوليو الحالى.
ونشرت "المال" عن مصادر بالوزارة أبرز التوقعات بالزيادة الجديدة وهى أن تحاسب الشريحة الأولى، التى تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات، بواقع 14 قرشاً بدلاً من 11 قرشاً، والشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات، بسعر 22 قرشاً لكل كيلووات بدلاً من 19، فيما تحاسب الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات بسعر 28 قرشاً لكل كيلووات، بدلاً من 21 قرشاً.
كما أوضح أن الشريحة الرابعة، التى تستهلك من 201 إلى 350 بـ 50 قرشًا، بدلاً من 42 قرشاً، فيما تحاسب الشريحة الخامسة، التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات 65 قرشاً، والسادسة «من 651 إلى 1000» بسعر 105 قروش لكل كيلووات بدلاً من 95 قرشاً، والسابعة والأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات بسعر يصل لـ 120 قرشاً بدلاً من 97 قرشاً.
وكان الدكتور محمد شاكر، قد أعلن بمجلس النواب أن دعم الدولة للكهرباء سيبلغ 52.7 مليار جنيه، مشيراً إلي أن الاستهلاك المنزلى سيحظى بجزء كبير من الدعم، يصل إلى 47.3 مليار جنيه.
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