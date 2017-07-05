البنوك تعرض أقل قيمة للودائع متغيرة العائد منذ عام

مصادر: ارتفاع عائد الأذون قلص حجم السيولة لتوظيفها في العطاء





هبة محمد

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك عرضت تغطية العطاء الدوري للودائع ثابتة العائد بأقل قيمة منذ أكثر من عام بواقع 720 مليون جنيه عبر تقديم عرضين فقط، بينما طرح "المركزي" المزاد بقيمة 5 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة ثابتة بلغت 17.25%.

تأتي تلك الخطوة بعد طرح البنك أقل قيمة لعطاء الودائع ثابتة العائد منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه بواقع 5 مليار جنيه منذ بداية يونيو الماضي، كما أنه لم يطرح تلك الآلية بعد 13 يونيو الماضي.

وفسر رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك تلك الخطوة بتراجع معدلات فوائض السيولة لدى البنوك بعد تكالبها لتغطية عطاءات أذون الخزانة الحكومية بعدما ارتفع عائدها إلى أكثر من 21%، موضحاً أن البنوك تفضل هذه الأدوات في الوقت الراهن لارتفاع عائدها لاسيما أنها قد لا تحصل على نفس العائد في الفترة المقبلة، خاصةً أنه من المرتقب أن تخفض الوزارة قيمة الطروحات نتيجة تراجع عجز الموازنة المتوقع بعد خفض الدعم على الطاقة.

وأشار إلى أنه من المبكر في الوقت الراهن التكهن باتجاه المركزي لإلغاء هذه الآلية، متوقعاً أن تتضح الرؤى في الفترة المقبلة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وما ستسفر عنه من استقر الفائدة أو رفعها.

وطلب البنك المركزي أعلى قيمة للودائع متغيرة العائد فى 8 نوفمبر الماضي، بقيمة 80 مليار جنيه، كما قبل 50 مليار جنيه سيولة من البنوك عبر تلك الآلية أول أيام تطبيق قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر لتصل إجمالي قيمة الودائع المربوطة متغيرة العائد التي طرحها المركزي إلى 995 مليار جنيه لتلك الآلية منذ تطبيقها.

وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.