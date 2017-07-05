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رياضة
طريق مصر بعد مواجهة الأرجنتين بمونديال شباب السلة
الأربعاء 05 يوليه 2017 01:01 م
شباب منتخب مصر للسلة
أخر الأخبار
شباب منتخب مصر للسلة
على المصرى
يواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتينى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عام، المقامة علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وتختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل.
وفى حالة فوز صغار الفراعنة "المصنف السادس عشر عالميا"، على راقصى التانجو "السابع عالميا"، تتأهل مصر لربع النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة إسبانيا وإيران، يوم الجمعة، ثم مواجهة أحد منتخبات "ليتوانيا - كوريا - اليابان - إيطاليا"، في نصف النهائي، يوم السبت المقبل.
أما السقوط أمام المنتخب الأرجنتيني، تتأهل مصر لمواجهة الخاسر من مباراة إسبانيا وإيران يوم الجمعة، وفي حالة الفوز تلعب مصر على المراكز من 9 لـ 12 ، وفي حالة الخسارة تلعب على المراكز من 13 لـ 16 يوم السبت.
مصر
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