إم بى للهندسة تخطط للتحول لشركة قابضة أوائل 2018

أحمد شلبى، العضو المنتدب بشركة «إم بى للهندسة»

المال ـ خاص



تستهدف شركة إم بى للهندسة التحول إلى «قابضة» تضم تحتها شركات إم بى للأنظمة الكهربائية، وبيتا إليكرتك، وإم بى للصناعة، بنهاية الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لإم بى للهندسة ارتفاع الأرباح بنسبة %332.9، خلال الربع الأول من 2017، لتحقق 3.8 ملوين جنيه مقابل 890 ألفًا فى الربع المماثل من العام السابق، مستفيدة من تحقيق مبيعات بنحو 31.6 مليون جنيه، مقابل 18.4 مليون.



قال أحمد بهاء الدين، العضو المنتدب لـ«إم بى للهندسة»، إن الشركة تتعاون مع شركة كاتليست بارتنرز باعتبارها الراعى المعتمد لقيد إم بى فى بورصة النيل، لتولى المسائل الفنية حول إعادة الهيكلة، منوهاً بأن إعادة الهيكلة اقتربت من المرحلة النهائية، ومن المخطط الحصول على موافقة الجمعية العمومية وهو ما قد يؤجل التنفيد للعام المقبل.



فى سياق متصل، أعلنت إم بى للهندسة عن توقيع شركتها التابعة - إم بي للصناعة، تعاقداً على توريد لوحات كهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فى صفقة بلغت قيمتها 13.5 ملين جنيه.



وشركة إم بي للصناعة هي الوكيل الحصري لشركة هاجر الفرنسية، بالإضافة إلى أنها تعد ثاني مصنع معتمد لشركة هاجر الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي لتقديم حلول لوحات التوزيع الكهربائية حتى 6300 أمبير.



قال بهاء الدين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مدة تنفيذ العقد تبلغ 6 شهور، موضحاً أن هناك أعمالاً ومفاوضات أخرى جارية مع مسئولى الجامعة للحصول على عقود وأعمال أخرى سيتم الإفصاح عنها فور الاتفاق النهائى.



وتتواجد الجامعة اليابانية فى مدينة برج العرب على مساحة 200 فدان.



وأوضح أن الفترة الماضية شهدت خروج شريف كرارة خبير أسواق «المال» من مجلس إدارة إم بى، ودخل بديلاً عنه على الطاهرى كعضو مجلس ادارة مستقل بجانب محمد نادر رئيس شركة ارشر للاستشارات المالية، مشيدا بدور كرارة على مجهوداته التى قضاها بالشركة من الطرح فى بورصة النيل.



وتطرق لسعى الشركة للانتهاء من إنشاء مصنعها الجديد الخاص بتصنيع القواطع الصغيرة المستخدمة فى الأعمال الكهربائية خلال الربع الثالث من العام الحالى.



وعلى صعيد آخر، قال أحمد بهاء إنه يساهم بشكل شخصى فى شركة ارشر للتأجير التمويلى فى أطر خطته لتأهيل الشركة لان تكون واحدة من ابرز الشركات العاملة فى مجال التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً الى ان شريحة الشركات المتوسطة من الكيانات الاكثر قدرة على النمو بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، كما أن هناك اهتماماً حكومياً وخاصاً بزيادة الاستثمارات فى هذه النوعية من المشروعات.



وأكد اهتمامه بالترشح على مقعد ممثل بورصة النيل فى مجلس إدارة البورصة، فى إطار خطته لتمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط دور النايلكس فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.