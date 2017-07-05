برشلونة يمدد عقد ميسى حتى 2021

بشرط جزائى 300 مليون يورو





وكالات

مدّد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقده مع ناديه برشلونة الإسباني حتى عام 2021، وذلك بحسب ماذكر النادي الكتالوني على موقعه الرسمي، وسيوقع اللاعب الذي يمضي فترة شهر العسل بعد زواجه في 30 يونيو، من صديقته أنطونيلا روكوزو، العقد الجديد في خضم الأسابيع القادمة عند عودته إلى برشلونة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ العقد "يتضمّن موسماً إضافياً، وحدد فيه البند الجزائي بمبلغ 300 مليون يورو لفسخه، وبعد عدة أشهر من المفاوضات والتكهنات بشأنها، انتهى الأمر بالنادي الكاتالوني والنجم الأرجنتيني، الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالتوصل إلى اتفاق حول الصفقة الجديدة، علماً بأنّ العقد السابق ينتهي في يونيو 2018.

وأصبح ميسي "30 عاماً"، أفضل هدّاف في تاريخ العملاق الكاتالوني، حيث بدأ مسيرته وذلك منذ قدومه عام 2000 قادماً من نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، في سن الثالثة عشرة، بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية.