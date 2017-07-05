قرارات الإصلاح تحد صعب أمام المشروعات الصغيرة

تمويل المشروعات متناهية الصغر

❐ مستثمرون: توقعات بانخفاض المبيعات وزيادة التكاليف



شريف عمر



وجهت قرارات الإصلاح الاقتصادى ضربة جديدة لأحلام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المحلية، بشكل أجبر الكيانات على إعادة خططها لمواجهة أطراف المعادلة الصعبة الناتجة عن الانخفاض المتوقع للمبيعات بعد ارتفاع معدلات التضخم، بجانب زيادة التكاليف، ورغبة المواطنين فى تقليل الإنفاق لتضرر القوى الشرائية.



ومنذ نوفمبر الماضى بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل تنفيذ الخطوات الفعلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى كان قرار تحرير سعر الصرف فى باكورتها، وما تلاه من قرارات متتالية بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، التى أدت لارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز %32 فى أبريل الماضى قبل أن تعاود التراجع فى مايو لقرابة %30، وفى النهاية قررت الحكومة استمرار برنامجها لرفع الدعم وإضافة مزيد من ضرائب القيمة المضافة.



وتواصلت "المال"، مع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المحلية بمختلف قطاعاتها للتعرف على رؤيتهم فى مستقبل الاستثمار فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بجانب التعرف على الخطط الموضوعة لضمان البقاء.



قالت مروة منير، مدير علاقات المستثمرين بشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمى، إن القرارات الأخيرة ستؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيظهر فى انخفاض حجم المبيعات بسبب رغبة المواطنين فى تقليل الإنفاق بعد تضرر القوى الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.



وتابعت منير: سيكون هناك ارتفاع فى تكاليف الانتاج ومنها المواد الخام وتكاليف نقلها، بجانب اللجوء لإجراء زيادة فى الاجور لمساعدة العمالة فى مواجهة الاعباء المعيشية، وكلها من الأمور التى تجبر الشركات على إعادة دراسة الاوضاع الاستثمارية أولاً بأول.



وأوضحت أن الشركة لم تجر أي دراسات لاستقراء مستجدات الأوضاع الفترة المقبلة، ومن المخطط إعداد دراسة للتعرف على أبرز الإستراتيجيات المحتمل أن تنتهجها الشركة فى مواجهة ارتفاع التكاليف والتضخم وانخفاض المبيعات والقوى الشرائية.



وأشارت إلى أن الشركة دخلت فى مفاوضات منذ أكثر من شهرين مع هيئة التأمين الصحى لتغيير أسعار مناقصات توريد السرنجات للهيئة، وما زالت المفاوضات مستمرة حتى الآن دون الوصول لاتفاق نهائى، متخوفة من مصير تلك المفاوضات بين ظهور متغيرات اقتصادية جديدة بالسوق المحلية.



كانت «المال» قد نشرت مؤخرًا تقدم نحو 50 شركة مستلزمات طبية، فازت بمناقصة توريد مستلزمات لمستشفيات التأمين الصحى منذ عدة أشهر، بطلب لوزارة الصحة ولهيئة التأمين الصحى، لتعديل أسعار التوريد بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف.



واستبعد محمد الزيات، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة فاروتك لأنظمة البناء والاتصالات، تأثر أعمال شركته من القرارات الإصلاحية الأخيرة، قائلاً: الشركات التى تعمل فى مجال الصناعات الهندسية قريبة من الأعمال الوسيطة، فهى لا تبيع المنتج للمستهلك النهائى بشكل مباشر، كما تعتمد فى البيع على وجود قاعدة لا بأس بها من الوكلاء والموزعين.



وتابع الزيات: إن الصناعات الهندسية بعيدة عن التأثر برفع أسعار الوقود، بشكل يقلل من تأثرها السلبى من القرار.



وأوضح أن الشركة تبيع المنتج النهائى للوكلاء والذى بدوره يبيعها للمستهلك النهائى شاملة القيمة المضافة المقررة والزيادات الأخيرة فى تكلفة النقل والتوزيع.



وأكد أن التحدى الأكبر أمام الصناعة فى المرحلة الحالية يكمن فى استقرار سعر الصرف دون أى ارتفاعات أو انخفاضات تؤدى لتغيير السياسات الاستثمارية للشركات.



وتعمل شركة فاروتك فى مجال المقاولات الكهربائية وتصميم دوائر ولوحات التحكم وأعمال التركيبات الخاصة، وتعمل على تطوير هدفها فى زيادة الإنتاج لتلك الدوائر المستخدمة والتوسع فى تنفيذها وذلك عن طريق اتخاذ الشركة قرارا بإنشاء مصنع يتخصص فى انتاج اللوحات الكهربائية والدوائر الالكترونية.



وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس ادارة شركة إيجل للإستشارات المالية، انه من المتوقع أن يتأثر نشاط الاستشارات المالية للشركات الصغيرة بشكل لافت بعد استمرار اجراءات الاصلاح الاقتصادى والتى سينتج عنها ارتفاع التضخم، موضحاً أن شركات الاستشارات ستلجأ لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها، رغم مختلف الأعباء المالية الأخرى التى تواجهها الشركات محل الدراسة.



وتابع عمارة: بشكل عام قد يتأثر الدور التمويلى لبورصة النيل فى خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب طول الإجراءت اللازمة لقيد الشركات، كما أنه من الصعوبة إيجاد مستثمر مهتم بالاستثمار فى مجال الشركات الصغيرة فى الأوضاع الحالية، وهو ما يوجب على الحكومة تنشيط أذرعها المختلفة لتنمية ودعم الشركات الصغيرة.



ولفت إلى أن الشركات الصغيرة من أكثر الكيانات تأثراً بأي تقلبات اقتصادية، وهو ما رأى من خلاله تضرر مناخ الاستثمار بهذه النوعية من الشركات، ولكنه أشار إلى أن إعفاء شركات الاستشارات المالية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة قد يقلل من الآثار السلبية عليها.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، أن اجراءت الاصلاح الاقتصادى الاخيرة كانت واجبة من أجل تخفيض عجز الموازنة، مبدياً تفاؤله بشأن قدرة مصر على استعادة معدلات النمو المرتفعة بمجرد الانتهاء من برامج الاصلاح الحتمية.



ولم ينكر مدير بإحدى الشركات الصناعية الاستثمارية، فضل عدم الافصاح عن اسمه، أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تأثراً بقرارات الإصلاح الاقتصادى وضريبة القيمة المضافة، باعتبارها تعتمد فى الإنتاج على أرقام بسيطة للغاية، وفى حالة انخفاض المبيعات قد يحكم بالنهاية على مستقبل الشركة.



ولفت إلى انخفاض القوى الشرائية للمواطنين بعد ارتفاع معدلات التضخم، وهى المعادلة التى ستجبر المواطنين على تقليل الانفاق، بما يؤدى لانخفاض شراء بعض السلع الكمالية، بالاضافة لشراء منتجات تتبع شركات عملاقة تقدم عروضاً جيدة، فى ميزة تفتقدها الشركات الصغيرة فى التنافسية.



وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات ومنها السولار كفيل بزيادة التكاليف على الشركات العاملة فى المجال الزراعى، وهو ما قد يؤدى لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المرودة للشركات الصناعية.



وأكد المدير أن الجميع كان على دراية تامة بخطط الإصلاح الاقتصادى، وبنود روشتة صندوق النقد الدولى، والتى تشمل رفع الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، إلا أن تلقى المواطنين للقرارات كان مفاجئاً ويدعو الجميع لمراجعة الأفكار.



وتعمل «إيكمى» فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة الخيوط الجراحية، وسنون الإبر، وكل المستلزمات الطبية، ويبلغ رأسمالها 12مليون جنيه، موزعًا على 12مليون سهم، بواقع جنيه للسهم.