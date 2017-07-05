مصر للطيران تختتم موسم العمرة الإثنين المقبل

مصر للطيران

هاجر عمران:



قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن موسم العمرة هذا العام سيختتم يوم الإثنين الموافق 10 يوليو، بوصول آخر رحلات الشركة هذا الموسم وعلي متنها 2150 معتمرا علي متن 9 رحلات جوية.



وأكد مسلم في بيان اليوم الأربعاء، أن رحلات الشركة شهدت انتظاماً تاماً من حيث مواعيد السفر والوصول في المطارات المصرية والسعودية.



وتابع أنه بنهاية الرحلات تكون الشركة قد تمكنت من نقل 250 ألف معتمر علي متن 1382 رحلة جوية علي مدار الموسم منذ بدايته في 28 مارس الماضي، وحتي 10 يوليو الحالي.



وصرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة نجحت خلال شهر رمضان المعظم فقط في نقل ما يقرب من 65 ألف معتمر علي متن 513 رحلة جوية.



وأضاف أن الشركة كرست كل ما لديها من جهود وإمكانات لخدمة المعتمرين وتهيئة جو مناسب لهم لأداء مناسك العمرة في سهولة ويسر وللاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، مؤكدا أن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تماما لبدء موسم الحج.