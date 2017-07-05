جهة سيادية تراجع إنشاء محطة حاويات شيناهاربر بالإسكندرية

الإسكندرية لتداول الحاويات

❏ قرار جمهورى مرتقب بضم 400 فدان لحدود الميناء لتنفيذ المنطقة اللوجيستية



السيد فؤاد



قال اللواء محمد الدقاق، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن ملف التعاقد مع شركة شيناهاربر الصينية لإنشاء محطة متعددة الأغراض بالميناء تتم مراجعته من قبل بعض الجهات السيادية.



ولفت إلى أن الشركة الصينية طلبت مقابل تنفيذ المشروع ما يزيد على ما تم تقييمه من قبل هيئة الميناء بقرابة 100 مليون دولار، رغم أن الأخيرة وضعت القيمة التقديرية للمشروع عبر استشاريين تعاقدت معهم، على رأسهم مكتب هولندى ومركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للنقل البحرى.



وتابع أن الجهة السيادية ستقوم بتعيين بعض المكاتب الاستشارية العالمية ليقوم بالفصل بين القيمة التى طلبتها الشركة، والقيمة التى وضعتها هيئة الميناء.



يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية تستهدف إنشاء محطة متعددة الأغراض برصيف 55 وجيرانه، من خلال شركة شيناهاربر الصينية، على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال 1800 متر وأعماق 17 مترًا.



ومن المقرر حسبما وصلت إليه المفاوضات أن تقوم الشركة الصينية بتوفير %85 من تكلفة تنفيذ المشروع فى صورة قرض صينى ميسر فيما توفر الشركة الصينية الـ%15 المتبقية فى صورة قرض بدون فائدة، على أن تؤول ملكية المشروع بالكامل بعد تنفيذه لهيئة موانئ الإسكندرية.



وألمح نائب رئيس هيئة الميناء إلى أن الهيئة فى انتظار قرار جمهورى بضم المنطقة اللوجستية لحدود ميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان.



وقال إن هيئة الميناء أجرت العديد من المباحثات مع الجهات المختلفة وتبين أن الأرض تحت ولاية هيئة الثروة السمكية والمصايد.



ولفت إلى أن هيئة الميناء تتفاوض مع عدد من الجهات الدولية المانحة لتمويل دراسة المشروع، ومن المقرر أن يتم طرح مناقصة خلال أيام لاختيار استشارى عالمى لتخطيط المنطقة اللوجيستية والتى ستتضمن العديد من الأنشطة وفقا لنتائج الدراسة التى سيقوم بها الاستشارى بناء على البضائع التى تدخل للميناء.



وأوضح «الدقاق» أن الهيئة قامت مؤخرا بجلسات تشاورية مع عدد من شركات الشحن والتفريغ العاملة بالميناء والتى تصل إلى ما يزيد على 13 شركة، قبل طرح محطة الغلال والصب النظيف فى مزايدة عالمية.



ولفت إلى أن المحطة كان قد تم طرحها فى 2014 وتم إلغاء المزايدة لعدم تقدم أى شركات من التى سحبت كراسات الشروط، لذا لابد من وضع طلبات الشركات فى الحسبان قبل الطرح الجديد.



وتابع أن تلك المحطة ستزيد تكلفتها على 2 مليار جنيه، وسيتم وضع ميزة تنافسية للشركة التى ستفوز بالمحطة، لذا لابد من الدراسة قبل الطرح من الأساس.