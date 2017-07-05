50 مليون دولار من الصندوق العربي لجهاز المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقي:



يترقب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر «الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً» الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربى خلال أيام.



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن المفاوضات بدأت مع الصندوق العربى منذ فترة طويلة وهى الآن فى مراحل متقدمة للغاية، متوقعة الحصول على التمويل خلال أيام قليلة.



وأشارت إلى أنه ستتم إعادة ضخ القرض للمشروعات الصغيرة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفة: «نتفاوض على مجموعة قروض أخرى مع مؤسسات دولية وسنحصل على بعض منها فى وقت قريب».



فى سياق متصل، أكدت جامع أن الجهاز استقر مؤخراً على المساهمة فى رأسمال شركة التمويل متناهى الصغر التى يؤسسها البنك الإسلامى للتنمية برأسمال يبلغ 50 مليون دولار، مؤكدة أنه لم يتم تحديد نسبة المشاركة فى الكيان الجديد حتى الآن ولكن سيحددها خلال أيام.



وكانت مصادر قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر - الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً – يدرس المساهمة بنسبة %5 فى رأسمال شركة التمويل متناهى الصغر التى يؤسسها البنك الإسلامى للتنمية برأسمال يبلغ 50 مليون دولار.



وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى أن الجهاز يسعى للتوسع بقوة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر نظراً لأن هذه المشروعات بحاجة ماسة لتدفق الائتمان إليها.



وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 للهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه نصفها على الأقل رأسمال مدفوع.



ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية فإن السوق المحلية بها 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى: ريفى، وتنمية، وتساهيل، وتستحوذ على %19 من التمويلات بالسوق، كما تضم السوق أيضًا أكثر من 755 جمعية تمنح تمويلات متناهية الصغر.



وأعلنت "الرقابة المالية" فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.



ويخطط جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لضخ أكثر من 5 مليارات جنيه، فى السوق المصرية خلال العام الحالى، وفقاً لتصريحات سابقة لـ«نيفين جامع» الرئيس التنفيذى للجهاز.



وعدل الجهاز الجديد إستراتيجية عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وأضاف لأول مرة تمويل المشروعات المتوسطة بعدما كان الأمر يقتصر على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



ويخطط الجهاز لتمويل قطاع المشروعات المتوسطة بشكل مباشر وليس عبر الجهات الوسيطة، على أن يتم التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية.