سي دراجون: 45 مليون قدم غاز يوميا باكورة إنتاج حقل دسوق

حقل بترول

نسمة بيومي:



تتفاوض الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مع شركة «سى دراجون» الكندية، للإسراع فى الإنتاج من أحدث اكتشافات الأخيرة الغازية بمنطقة امتيازها فى جنوب دسوق خلال الربع الأول من العام المقبل.



وكانت «المال» انفردت مؤخرا بالكشف عن تحقيق الشركة الكندية لأول اكتشاف بامتيازها فى «دسوق» نهاية مايو الماضى.



وكشف المهندس أحمد معاذ، المدير العام للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المتوقع أن ينتج الكشف الجديد نحو 45 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا فى البداية، مؤكدا تكثيف العمل لسرعة ربط الحقل على خريطة الإنتاج العام المقبل، و أن إجمالى تكاليف الكشف وصل حتى الآن إلى نحو 19 مليون دولار.



وتعد «سى دراجون» إحدى الشركات الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، وتمتلك حق التنقيب فى 4 مناطق امتياز، هى: جنوب دسوق، وشمال غرب جمسة، وجنوب رمضان، ومسعدة، بمعدلات إنتاج تقترب من 2000 برميل يوميا.



وقال معاذ إن مفاوضات تجرى حاليا مع شركة «بتروجت» لتنفيذ الخطوط والتسهيلات التى ستربط الكشف الجديد بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، مؤكدا الاستعانة بشركات مصرية فى تنفيذ برنامج الحفر والتنمية.



وأضاف أن الشركات المصرية المتخصصة العاملة بالمجال تمتلك خبرات وإمكانات فى مستوى مثيلاتها الأجنبية، وأن الشركة الكندية لديها باع طويل فى التعاون مع الكيانات المصرية فى امتيازاتها البترولية.



وطبقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الكندية و"البترول"، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من مراحل البحث المتفق عليها نحو 9 ملايين دولار.



يشار إلى أن المرحلة الثانية من مراحل البحث والتنقيب، طبقا للاتفاقية، كان من المفترض أن تبدأ رسميا فى مارس الماضى ولمدة 3 سنوات، ولكن الشركة حصلت على مهلة 6 شهور، لتبدأ فى سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة عامين ونصف.