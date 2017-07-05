EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سي دراجون: 45 مليون قدم غاز يوميا باكورة إنتاج حقل دسوق
الأربعاء 05 يوليه 2017 09:34 ص
حقل بترول
أخر الأخبار
حقل بترول
نسمة بيومي:
تتفاوض الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، مع شركة «سى دراجون» الكندية، للإسراع فى الإنتاج من أحدث اكتشافات الأخيرة الغازية بمنطقة امتيازها فى جنوب دسوق خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكانت «المال» انفردت مؤخرا بالكشف عن تحقيق الشركة الكندية لأول اكتشاف بامتيازها فى «دسوق» نهاية مايو الماضى.
وكشف المهندس أحمد معاذ، المدير العام للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المتوقع أن ينتج الكشف الجديد نحو 45 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا فى البداية، مؤكدا تكثيف العمل لسرعة ربط الحقل على خريطة الإنتاج العام المقبل، و أن إجمالى تكاليف الكشف وصل حتى الآن إلى نحو 19 مليون دولار.
وتعد «سى دراجون» إحدى الشركات الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، وتمتلك حق التنقيب فى 4 مناطق امتياز، هى: جنوب دسوق، وشمال غرب جمسة، وجنوب رمضان، ومسعدة، بمعدلات إنتاج تقترب من 2000 برميل يوميا.
وقال معاذ إن مفاوضات تجرى حاليا مع شركة «بتروجت» لتنفيذ الخطوط والتسهيلات التى ستربط الكشف الجديد بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، مؤكدا الاستعانة بشركات مصرية فى تنفيذ برنامج الحفر والتنمية.
وأضاف أن الشركات المصرية المتخصصة العاملة بالمجال تمتلك خبرات وإمكانات فى مستوى مثيلاتها الأجنبية، وأن الشركة الكندية لديها باع طويل فى التعاون مع الكيانات المصرية فى امتيازاتها البترولية.
وطبقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الكندية و"البترول"، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من مراحل البحث المتفق عليها نحو 9 ملايين دولار.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من مراحل البحث والتنقيب، طبقا للاتفاقية، كان من المفترض أن تبدأ رسميا فى مارس الماضى ولمدة 3 سنوات، ولكن الشركة حصلت على مهلة 6 شهور، لتبدأ فى سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة عامين ونصف.
البترول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا