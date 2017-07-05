درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيا اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.



وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانا على غرب البلاد، وجنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية 30 والصغرى 24، ومطروح 29 والصغرى 24.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة أيضا وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 28 36

الإسكندرية 26 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 33

دمياط 26 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 24 40

السويس 25 41

العريش 21 34

نخل 20 40

طابا 21 41

الطور 25 38

مرسى علم 28 41

الغردقة 28 42

شرم الشيخ 28 41

رفح 20 33

كاترين 21 35

سيوة 24 37

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 27 40

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 27 39

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 45

أسوان 32 46

شلاتين 29 46

حلايب 31 44

الوادى الجديد 26 46

قنا 29 44

نويبع 28 41

السلوم 23 29

