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اقتصاد وأسواق
عاجل.. بيان مشترك من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن الرد القطرى
الأربعاء 05 يوليه 2017 02:16 ص
مصر والإمارات
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مصر والإمارات
متابعات:
أصدرت الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا، قالت فيه، "تلقينا الرد القطرى عبر الكويت وسيرد عليه فى الوقت المناسب"، وذلك حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل منذ قليل.
قطع العلاقات مع قطر
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