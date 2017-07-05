عاجل.. بيان مشترك من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن الرد القطرى

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أصدرت الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا، قالت فيه، "تلقينا الرد القطرى عبر الكويت وسيرد عليه فى الوقت المناسب"، وذلك حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل منذ قليل.