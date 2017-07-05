إيناسيو يشرح للاعبي الزمالك أخطاء مباراة كابس قبل المران المسائي

وكالات:





خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك- من خارج قائمة المشاركين بلقاء كابس يونايتد الزيمبابوي- المران المسائي الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.





وحرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين في بداية المران للحديث عن أسباب الخسارة مام كابس يونايتد الزيمبابوي وعلاجها.





وخاض محمود عبدالرازق «شيكابالا» صانع ألعاب الزمالك جلسة تأهيلية، بعد حصول اللاعبين الأساسيين بمباراة كابس يونايتد على راحة من تدريبات اليوم.



