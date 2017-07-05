أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا عابرًا للقارات

وقالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها أجرت اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات طورته في الآونة الأخيرة ليكون قادرا على حمل رأس نووي كبير وثقيل، وأن الاختبار نجح في التحقق من معاودة دخول الرأس الحربي المجال الجوي للأرض.





وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إن الاختبار الناجح أكمل قدرة البلاد في مجال الأسلحة الاستراتيجية التي تشمل قنابل ذرية وهيدروجينية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.





كما نقلت الوكالة عنه قوله إن بيونجيانج لن تتفاوض مع الولايات المتحدة للتخلي عن أسلحتها ما لم تكف واشنطن عن سياستها العدائية تجاه الشمال.





وقالت كوريا الجنوبية لاحقا إنها أجرت مع الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) مناورة على صاروخ باليستي هجومي يستهدف ضرب القيادة الكورية الشمالية.