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رونالدينهو يصل القاهرة لتدشين مؤسسته العلاجية
الأربعاء 05 يوليه 2017 01:18 ص
رونالدينهو يصل القاهرة لتدشين مؤسسته العلاجية
أخر الأخبار
رونالدينهو يصل القاهرة لتدشين مؤسسته العلاجية
هاجر عمران:
قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن النجم البرازيلي ولاعب كرة القدم الشهير رونالدينيو وصل مساء الثلاثاء، على متن رحلة "مصر للطيران" رقم 768 ms القادمة من برشلونة إلى مطار القاهرة الدولي.
وأضاف مسلم، في بيان صحفي، أن زيارة رونالدينيو لمصر لتدشين مؤسسته الإنسانية العلاجية Ronaldinho foundation من مصر بالتعاون مع شركة برايم فارما المصرية وهي إحدى شركات الأدوية الكبرى والتي وقَّعت بروتوكول مع "مصر للطيران" في شهر نوفمبر الماضي تحت رعاية وبحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني.
وتابع رئيس الشركة قائلا إن زيارة رونالدينيو تأتي في إطار مشاركته في حملة "عالم خالٍ من فيروس سي" التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا من خلال تقديم برنامج سياحي علاجي متكامل في مصر لمرضى "فيروس سي" حول العالم والتي شارك بها مجموعة من كبار النجوم والمشاهير الدوليين، من بينهم النجم العالمي ميسي الذي زار مصر مؤخرا، حيث تقدم "مصر للطيران" أسعارا خاصة وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج ضمن برنامج السياحة العلاجية الذي تقدمه شركة فارما بعنوان Tour n'Cure كون "مصر للطيران" شركة وطنية تسعى دائما للالتزام بمسؤوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد القومي.
ومن جهته، أعطى شريف فتحي، وزير الطيران المدني، توجيهاته لجميع الأجهزة المعنية بالمطار بتقديم كل التسهيلات اللازمة لنجاح الزيارة بالتعاون مع شركة "برايم فارما" وكان في استقبال اللاعب البرازيلي ونجم برشلونة وميلان السابق رونالدينيو، الشركة المستضيفة للاعب برئاسة المهندس تامر وجيه وفريق خاص من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والإعلام بـ"مصر للطيران" بالتعاون مع فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات وصول اللاعب العالمي الشهير وتقديم الورود له والترحيب به بمطار القاهرة وسط حفاوة بالغة من جميع العاملين حتى خروجه من المطار لبدء برنامج زيارته في مصر.
مصر للطيران
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