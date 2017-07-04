الأهلي يعاقب حسام غالي ويجرده من شارة القيادة

حسام غالي

علي المصري:



قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر توقيع غرامة مالية على حسام غالي، قائد ولاعب الفريق، بعد رفضه لتعليمات الجهاز الفني خلال مباراة المصري، التي أقيمت الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.



وأضاف عبدالحفيظ، أنه تقرر توقيع الغرامة ضد اللاعب بعد هذا التصرف، ولكنه لم يعلن عن قيمتها، وعلمت "المال"، أنه سيتم سحب شارة القيادة من غالي، ومنحها لحسام عاشور ويليه شريف إكرامي.