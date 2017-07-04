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رياضة
مونديال شباب السلة.. ألمانيا تتغلب على مصر 66- 40
الثلاثاء 04 يوليه 2017 10:50 م
مونديال شباب السلة.. ألمانيا تتغلب على مصر 66- 40
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مونديال شباب السلة.. ألمانيا تتغلب على مصر 66- 40
علي المصري
تغلّب منتخب ألمانيا على نظيره المصري بنتيجة 66- 40، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، على الصالة الكبرى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الدور الأول والمجموعة الثانية لكأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والتى تستضيفها مصر، وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، وفى نفس التوقيت تغلبت ليتوانيا على بورتريكو بنتيجة 96- 57، ضمن المجموعة نفسها.
سيطر المنتخب الألماني على مجريات اللقاء بالكامل، وحاول صغار الفراعنة مجاراة الماكينات الألمانية، وظهر ذلك بوضوح خلال فترات اللقاء، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم ألمانيا بنتيجة 22- 12، وتكرر الأمر في الفترة الثانية، التي انتهت لألمانيا 17- 11، لينهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 39- 23.
وفي الشوط الثاني حاول منتخب مصر امتلاك زمام الأمور والسيطرة على مجريات اللقاء، وبالفعل نجحوا في الفوز بالفترة الثالثة بنتيجة 13- 7، قبل أن تنتفض ألمانيا مجددًا، وتسيطر على الفترة الرابعة بالكامل، وتحسمها لصالحها بنتيجة 20- 4، لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا 66- 40.
كانت لقاءات اليوم الأخير من الدور الأول قد انطلقت في الثانية إلا ربع ظهرًا، بلقاءات المجموعة الرابعة، حيث تغلبت كندا على اليابان بنتيجة 100- 75، وإسبانيا على مالى 62- 43، وفى الرابعة عصرًا فازت أنجولا على إيران 70- 48، وأمريكا على إيطاليا 98- 65، ضمن المجموعة الرابعة، وفي السادسة والربع مساءً تغلبت الأرجنتين على نيوزيلندا 74- 70، وفرنسا على كوريا الجنوبية 87- 55.
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