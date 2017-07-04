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رياضة
صالح جمعة ينقذ الأهلي من خسارته الأولي بالدوري
الثلاثاء 04 يوليه 2017 09:31 م
مباراة الأهلي والمصرى
أخر الأخبار
مباراة الأهلي والمصرى
علي المصري
حافظ صالح جمعة لفريقه علي سجله الخالي من الهزائم في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدفا قاتلا في مرمي مضيفه المصري، منح الأهلي تعادلا قاتلا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز، واستضافها ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.
انتهي الشوط الأول من اللقاء، الذي أداره تحكيميا سمير محمود عثمان حكما للساحة، وعاونه أيمن دجيش مساعد حكم أول، وسمير جمال مساعد ثان، وممدوح صلاح حكماً رابعاً، بالتعادل السلبي بدون أهداف.
سجل محمد الشامي لاعب النادي المصري، هدف فريقه في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل صالح جمعة للأهلي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط، ليواصل الأهلي تفوقه علي المصري و مديره الفني حسام حسن هذا الموسم، بعدما تغلب عليه في الدور الأول علي نفس الملعب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بتلك النتيجة، يرتفع رصيد النادي المصري، للنقطة 59، وظل محتفظا بالمركز الرابع، فيما واصل الأهلي الذي حسم لقب الدوري للموسم الثاني علي التوالي، قبل نهاية المسابقة بأربع أسابيع، تربعه علي قمة الدوري، رافعا رصيده للنقطة 81.
النادي الأهلي
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