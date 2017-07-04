ضبط 12 صليبا أثريا بجمرك البريد المصرى

الطرود البريدية



مها أبوودن



تمكنت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، من ضبط محاولة تهريب ١٢ صليبا أثريًا بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.



ففى أثناء قيام اللجنة الجمركية بجمرك صادر بريد العتبة المكونة من نادية خلف متي شحاتة مأمور الحركة، تحت إشراف حاتم السيد الحملاوي مدير إدارة الحركة، وحمدي السيد علي مدير إدارة التعريفة بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة، وبكشف أحد الطرود مصدر لتزانيا بوزن 9.5 كيلو جرام تبين وجود 12 صليبا أحجام وتصميمات مختلفة مصنوعة من معدن.



وبالعرض على لجنة الآثار أفادت بصحة اشتباه الجمرك، وأثرية المشمول وهو عبارة عن 12 صليبا من معدن النحاس، مضافا إليه نسب مختلفة من معدن الزنك، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وتتم المصادرة لصالح وزارة الآثار.